Россиянам раскрыли бюджетные направления для отдыха в августе

Россиянам раскрыли самые бюджетные направления для отдыха в августе — ими стали Абхазия, Турция и Греция. Об этом пишет газета «Известия».

По данным туроператоров, цены на путевки в Абхазию начинаются от 15 тысяч рублей за одного человека, в стоимость включен перелет через Сочи и недельное проживание в двухзвездочном отеле без питания.

Также отмечается, что популярными и недорогими странами для отдыха остаются Турция и Греция. «Турция — самое популярное, массовое и выгодное по цене направление для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении. В цену входит перелет», — рассказали в пресс-службе туроператора «Tui Россия», отметив, что столько же будет стоить недельный отдых в Греции — но уже в трехзвездочных апартаментах без питания.

Путешествие на Кипр выйдет дороже — от 34 тысяч рублей за отель категории три звезды с завтраками, аналогичные апартаменты в Хорватии без питания стоят 36 тысяч рублей, в Албании — 43 тысячи рублей.

Ранее в июле россиянам назвали самые бюджетные направления для семейного отдыха — ими стали Анапа, Сочи и Евпатория. Так, путевка в Сочи для семьи из трех человек с размещением в гостевом доме может обойтись в 10 тысяч рублей, в Анапу — 12-14 тысяч рублей, а путешествие в Евпаторию для двух взрослых и ребенка выйдет дороже — от 18 тысяч рублей без перелета.

