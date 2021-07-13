РФПИ указал на ложные факты в сообщении Reuters о «Спутнике V»

РФПИ уличил парижский офис Reuters в подтасовке фактов в публикации о «Спутнике V»

Сообщение информационного агентства Reuters по поводу регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе — ложь и подтасовка фактов с целью дискредитировать российскую сторону. Об этом заявил «Ленте.ру» представитель Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).

По словам представителя организации, публикация — часть кампании по дезинформации, которую организовало западное фармацевтическое лобби. Она «основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news». Материал британского агентства вводит читателей в заблуждение по целому ряду вопросов — характеристик вакцины, взаимодействия создателей препарата с европейским регулятором, процесса регистрации «Спутника V» в Европе.

«РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы», — заявил собеседник «Ленты».

Представитель РФПИ также привел слова единственного эксперта, который в материале Reuters упомянут не анонимно. Речь идет о докторе Сесиле Черкинском, который в разговоре с РФПИ опроверг приведенную агентством информацию и предположил, что материал основан на слухах и намеренно подрывает доверие к российской вакцине. Фонд при этом поблагодарил Reuters за включение комментария его представителя в более позднюю версию материала.

13 июля Reuters сообщил со ссылкой на информированные источники, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данных, которые говорили бы о ее соответствии международным стандартам.

В частности, разработчики препарата якобы пропустили крайний срок для подачи документов, почти не предоставили никаких данных о производстве вакцины, а клинические данные были неполными. Собеседник агентства сообщил, что из-за проблем с документацией рассмотрение российской заявки вряд ли завершится до конца лета.