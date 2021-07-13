РФПИ опроверг информацию о причинах задержки одобрения «Спутник V» в ЕС

Информация о том, что разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» не предоставили европейскому регулятору необходимые данные о препарате, является недостоверной. Сообщение Reuters о подобной причине задержки регистрации вакцины в ЕС опроверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Дмитриев рассказал, что российский препарат подвергается нападкам со стороны некоторых крупных фармацевтических компаний. «Мы видели, что кампанию по дискредитации "Спутника" начали вести еще до регистрации препарата [в России]», — отметил он. По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) официально подтвердило, что российские разработчики предоставили очень хорошие клинические данные.

13 июля Reuters сообщил со ссылкой на информированные источники, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данные, которые соответствовали бы международным стандартам. В частности, разработчики препарата пропустили крайний срок для подачи документов, почти не предоставили никаких данных о производстве вакцины, а клинические данные были неполными. Собеседник агентства сообщил, что из-за проблем с документацией рассмотрение российской заявки вряд ли завершится до конца лета.

Ранее Дмитриев сообщил, что РФПИ ожидает регистрацию вакцины в ЕС уже осенью. По его словам, российские разработчики вакцины ведут продуктивный диалог с EMA и пока не получали никаких значимых негативных комментариев.