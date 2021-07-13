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Названы сроки одобрения «Спутник V» в ВОЗ

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Фото: Manaure Quintero / Reuters
РФПИ ожидает регистрацию российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ осенью

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже осенью. Такие сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

«Мы ожидаем регистрацию [вакцины] ВОЗ осенью», — отметил Дмитриев. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации. Кроме того, ВОЗ проведет еще одну инспекцию на производстве вакцины в России.

«Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы поставить вакцины во многие страны, которые уже зарегистрировали ее», — подчеркнул глава фонда. Дмитриев отметил, что вакцина уже был зарегистрирован в десятках странах и показала высокую эффективность.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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