Аргентинские ученые подтвердили эффективность вакцины «Спутник V»

Ученые из Аргентины доказали эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V»: она вырабатывает высокий уровень IGG- и вируснейтрализующих антител. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В рамках исследования аргентинских ученых, опубликованном в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, проводилась оценка выработки специфических антител после вакцинации 288 медицинских работников в Аргентине, осуществлялся анализ титров IGG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов российской вакциной лиц уже перенесших заболевание и ранее не болевших.

Ученые отметили, что у 94 процентов людей, которые ранее не болели коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения первой дозы вакцины, и очевидных преимуществ введения второй дозы тем, кто уже переболел, не найдено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно применения только первого компонента «Спутника V» (вакцина «Спутник Лайт»).

В июле в МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. С таким заявлением выступил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

В ответ на просьбу прокомментировать позицию МИДа Франции директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM Мари-Поль Киени сообщила «Ленте.ру», что заявление не слышала, но считает «Спутник V» эффективным препаратом. Киени подчеркнула, что научные публикации института имени Гамалеи подтверждают данные РФПИ об эффективности вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.