Захарова осудила Францию за высказывания о российских вакцинах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает Францию за дискриминационные высказывания о российских вакцинах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он и высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса российскими и китайскими препаратами.

«Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса (министра пропаганды нацистской Германии — прим. "Ленты. ру")»,— подчеркнула Захарова и уточнила, что высказывания Бона «возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации».

По словам представителя МИД, французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину. «Сочувствуем неудаче Франции», — заключила она.

При этом 9 июля директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM Мари-Поль Киени подтвердила эффективность «Спутника V».