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Франция призвала ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

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Фото: Vladimir Novikov / Moscow News Agency / Reuters

В Министерстве иностранных дел Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. С таким заявлением выступил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, его слова передает ТАСС.

«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что на данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины.

Бон посоветовал странам-партнерам отказаться от препаратов против COVID-19 от России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он.

20 мая сообщалось, что Европа одобрила въезд на свою территорию для привитых туристов. Речь идет о тех препаратах, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российские вакцины в этот список не входят. В этой связи россиянам порекомендовали подождать или поехать в те страны, которые ждут туристов из России.

На данный момент в странах Евросоюза официально одобрены четыре вакцины. Это препараты производства Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

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