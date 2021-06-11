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20 тысяч чехов заразились коронавирусом после первой дозы прививки

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Фото: David W Cerny / Reuters

Более 20 тысяч чехов заразились коронавирусом SARS-CoV-2 уже после того, как получили первую дозу прививки от него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешский Институт медицинской информации и статистики.

По данным врачей, у большинства заразившихся болезнь протекает без симптомов и опасности осложнений. Как отметили медики, гарантию не заразиться имеют только те, кто получил обе дозы антикоронавирусного препарата.

Сообщается также, что с начала вакцинации в декабре вакцину успели получить 4,3 из 10,7 миллиона жителей Чехии. Полный цикл в два компонента препарата получили только 1,9 миллиона человек. Чешские медики используют вакцины американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской AstraZeneca и партнеров из США и Германии Pfizer и BioNTech.

Ранее 11 июня стало известно, что страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться.

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