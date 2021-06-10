ВОЗ рассказала о причине новых вспышек коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что причиной новых вспышек коронавируса может стать недостаточное число вакцинированных. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter организации.

«За шесть месяцев в Европе удалось распространить около 400 миллионов доз вакцин. Этим летом нужно увеличить темпы вакцинации (...), чтобы избежать новой волны COVID-19», — пояснил Клюге.

Он добавил, что сейчас всего 30 процентов европейцев получили одну дозу прививки, и еще 17 процентов — обе дозы. Чтобы предотвратить опасность, следует вакцинировать не менее 80 процентов населения.

Ранее в Евросоюзе отчитались о 100 миллионах привитых от коронавируса граждан. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это почти 50 процентов взрослого населения.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прививают население в Венгрии. Это единственная страна Евросоюза, которая вакцинирует население препаратом, произведенным в России, несмотря на отсутствие официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

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