Получившим прививку европейцам разрешат путешествовать

Страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители 27 стран ЕС согласились модифицировать предложение Европейской комиссии о том, что в течение 14 дней после полной вакцинации гражданам разрешается свободно передвигаться между европейскими странами. Дополнительные правила в этих рамках будут устанавливать в зависимости от того, какой уровень эпидемиологической опасности наблюдается в той или иной стране.

Для передвижения европейцам потребуются документы, которые подтверждают, что они получили прививку или переболели и имеют достаточное количество антител к вирусу. Сообщается, что примерно каждый четвертый взрослый житель ЕС уже получил прививку.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил введение «вакцинного паспорта» — цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.