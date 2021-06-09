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В ЕС одобрили введение «вакцинного паспорта»

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Фото: Globallookpress.com

Европарламент одобрил введение «вакцинного паспорта» — цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится на сайте Европарламента.

В пакет входит несколько документов, за каждый из них проголосовало абсолютное большинство депутатов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления.

В документе должна быть информация о прививке от COVID-19 и отрицательном ПЦР-тесте (либо о перенесенной болезни).

Систему хотят запустить 1 июля, сейчас она работает в тестовом режиме. РИА Новости отмечает, что такой сертификат получили больше миллиона европейцев.

В конце мая в Европе предложили отменить ограничения на передвижение между странами для привитых туристов. Член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил, что речь идет о «полностью вакцинированных» людях — тех, кто получил вторую дозу препарата более 14 дней назад.

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