Французский вирусолог подтвердила эффективность «Спутника V»

Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM Мари-Поль Киени в беседе с «Лентой.ру» высказалась о российском препарате от коронавируса «Спутник V». В ответ на просьбу прокомментировать заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о российской вакцине вирусолог ответила, что не слышала его, но считает «Спутник V» эффективным препаратом.

8 июля Бон призвал страны Евросоюза отказаться от использования препаратов против COVID-19 из России, Китая и ряда других стран. «Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», — заявил он.

Киени подчеркнула, что научные публикации института имени Гамалеи подтверждают данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) об эффективности вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. По ее словам, переговоры с сотрудниками РФПИ, которые она провела в ноябре 2020-го, убедили ее в безопасности применения российского препарата от COVID-19.

«Мы также ожидаем результатов оценки качества «Спутника V» от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшие месяцы», — заключила она.

27 ноября 2020 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры с научным комитетом Франции по сотрудничеству в области производства вакцины от коронавируса. Французскую делегацию на встрече возглавляла Мари-Поль Киени.