Власти Словакии рассказали о пропаганде против «Спутника V»

Использование «Спутника V» в Словакии было ограничено из-за «подлой пропаганды», которая велась против российской вакцины. Об этом рассказал вице-премьер страны Игорь Матович, передает РИА Новости.

Он указал, что кампания против препарата и постоянный перенос старта прививок не позволили использовать российскую вакцину в полной мере. «Очень жаль, что некоторые глупцы отпугнули от вакцинации "Спутником V" сотни тысяч людей, которые хотели сделать прививки именно этим препаратом. В результате эти люди могут вообще не вакцинироваться», — посетовал он.

3 июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о действиях против вакцины «Спутник V». В частности, утверждается, что в Словакии препарат столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. При этом в соседней Венгрии «Спутник V» был признан самой безопасной и эффективной из всех используемых в стране вакцин, не сталкивался с политическими препятствиями, и миллион человек были привиты.

В июне министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил об отказе республики закупать новые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после получения 1 марта первой партии препарата. По его словам, жители страны в целом теряют интерес к вакцинации, независимо от предлагаемых препаратов.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая, вакцинация в стране началась 7 июня.