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РФПИ заявил о действиях мирового фармацевтического лобби против «Спутника V»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о действиях мирового фармацевтического лобби против вакцины «Спутник V». Об этом говорится в комментарии фонда «Ленте.ру».

РФПИ утверждает, что «дезинформация и fake news» влияют на вакцинацию в разных странах. В качестве примера организация приводит Венгрию и Словакию.

В Венгрии «Спутник V» был признан самой безопасной и эффективной из всех используемых в стране вакцин, отмечают в РФПИ. Препарат не сталкивался с политическими препятствиями, и миллион человек были привиты.

«В Словакии "Спутник V" столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», — заявили представители фонда.

Ранее стало известно, что Россия выкупила у Словакии 160 тысяч неиспользованных доз «Спутника V».

Словакия отказалась закупать новые партии вакцины. Власти пояснили, что жители теряют интерес к прививкам, независимо от предлагаемых препаратов.

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