РФПИ ответил на просьбу Гватемалы вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»

Москва направит в Гватемалу обещанную партию «Спутника V». Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

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Так в РФПИ ответили на просьбу Гватемалы вернуть деньги за недоставленную вакцину. По словам представителя Фонда, один самолет с вакциной должен прибыть в страну на текущей неделе, второй — в начале следующей в рамках исполнения обязательств по контракту.

Ранее правительство Гватемалы заявило, что Россия не поставила дозы «Спутник V» в указанные сроки. По информации «Коммерсанта», страна заплатила около 80 миллионов долларов за восемь миллионов доз вакцины, но к данному моменту получила лишь 150 тысяч доз.

Гватемала приобрела партию «Спутника V» в апреле. Власти заявили, что оплатили 50 процентов стоимости и ожидала поставку в ближайшие 15 дней. Всего правительство решило закупить 16 миллионов доз российской вакцины.