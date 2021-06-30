Россия
 
Последние новости
В России подготовили новую пенсионную реформу
Не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год
Познер поддержал запрет на массовые мероприятия для россиян
Автобус с мигрантами перевернулся на российской трассе
Звезда фильмов DC Галь Гадот родила третьего ребенка
Девушка показала способ увидеть наряд «чужими глазами» и рассмешила подписчиков
Власти объяснили нужду Москвы в мигрантах 
Еще один российский регион усложнил правила въезда из-за коронавируса
На брата Кокорина завели административное дело после конфликта в баре
Новости партнеров
Прослушать новость

РФПИ ответил на просьбу Гватемалы вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Москва направит в Гватемалу обещанную партию «Спутника V». Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

Так в РФПИ ответили на просьбу Гватемалы вернуть деньги за недоставленную вакцину. По словам представителя Фонда, один самолет с вакциной должен прибыть в страну на текущей неделе, второй — в начале следующей в рамках исполнения обязательств по контракту.

Ранее правительство Гватемалы заявило, что Россия не поставила дозы «Спутник V» в указанные сроки. По информации «Коммерсанта», страна заплатила около 80 миллионов долларов за восемь миллионов доз вакцины, но к данному моменту получила лишь 150 тысяч доз.

Гватемала приобрела партию «Спутника V» в апреле. Власти заявили, что оплатили 50 процентов стоимости и ожидала поставку в ближайшие 15 дней. Всего правительство решило закупить 16 миллионов доз российской вакцины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гватемала попросила Россию вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»
Еще одна страна заявила о планах закупить «Спутник V»
Гватемала закупила российскую вакцину «Спутник V»