Гватемала закупила российскую вакцину «Спутник V»

Гватемала закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент страны Алехандро Джамматтеи, передает газета La Hora.

По его словам, страна уже оплатила 50 процентов стоимости покупки и ожидает поставку восьми миллионов доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство Гватемалы решило закупить 16 миллионов единиц двухкомпонентного препарата.

Минздрав Гватемалы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса в конце февраля.

5 апреля президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому лидеру Альберто Фернандесу, заразившемуся коронавирусом, чтобы узнать о его здоровье. Фернандес поблагодарил Путина и отметил, что у него легкое течение инфекции, благодаря положительному эффекту вакцины «Спутник V», которой он успел привиться ранее.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-2019, резко выросло. Она подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация — это «нестрашно, безболезненно». Сама Голикова сделала прививку от коронавируса осенью 2020 года.