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Путин позвонил заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

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Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
Фото: Henry Romero / Reuters

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому лидеру Альберто Фернандесу, заразившемуся коронавирусом, чтобы узнать о его здоровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Аргентины.

Фернандес поблагодарил Путина и отметил, что у него легкое течение инфекции, благодаря положительному эффекту вакцины «Спутник V», которой ранее привился президент Аргентины.

Зарубежный лидер также выразил признательность за поставки в страну российской вакцины. Он рассказал, что прививочная кампания дает отличные результаты, у получивших препарат не было выявлено серьезных осложнений.

Ранее сообщалось, что аргентинский лидер сдал положительный тест на антиген к коронавирусу. У его супруги Фабиолы Яньес результат ПЦР-теста отрицательный.

Альберто Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию 23 марта.

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