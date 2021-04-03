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Президент Аргентины получил второй положительный тест на коронавирус

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Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
Фото: Дарья Станиславец / РИА Новости

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил второй тест на коронавирус с положительным результатом. Его врачи сообщили, что глава государства сдал ПЦР-тест, передает газета El Cronista.

«ПЦР-тест подтвердил заражение [президента] коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме — во многом благодаря защитному эффекту вакцины», — пояснили медики.

Ранее Фернандес напомнил о важности вакцинации в борьбе с COVID-19. «Совершенно очевидно, что если бы я не был вакцинирован должным образом, мне бы пришлось нелегко», — сказал он.

Перед этим стало известно, что аргентинский лидер сдал положительный тест на антиген к коронавирусу. Позже решила провериться и первая леди Аргентины Фабиола Яньес. У нее тест не выявил наличие инфекции.

Альберто Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию 23 марта.

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