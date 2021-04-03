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Первая леди Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19

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Фото: @fabiolaoficialok

Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает газета Perfil.

Уточняется, что первая леди все равно останется на карантине, несмотря на то, что тест не выявил наличие инфекции. Яньес сдала анализ вслед за президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Ранее стало известно, что тест на антиген к коронавирусу у аргентинского лидера был положительным. 62-летний президент страны рассказал, что болезнь началась с головной боли, потом поднялась температура. Фернандес решил остаться в самоизоляции, но в целом чувствует себя хорошо.

В середине января в администрации президента Аргентины заявили, что он привился первым компонентом вакцины «Спутник V». О вакцинации второй дозой вакцины официальных данных пока не было.

Альберто Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию 23 марта.

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