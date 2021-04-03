Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил в Twitter, что его тест на антиген к корнавирусу оказался положительным.

62-летний политик рассказал, что почувствовал головную боль, а затем у него поднялась температура до 37,3 градуса. настоящее время глава государства ожидает результатов ПЦР-теста. Фернандес отметил, что ушел в режим самоизоляции, следует рекомендациям лечащего врача и в целом чувствует себя хорошо.

Он также призвал сограждан не успокаиваться и продолжать исполнять введенные в стране ограничительные меры. По его словам, пандемия еще не закончилась, и всем надо заботиться о себе.

В середине января в администрации Фернандеса сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины «Спутник V». Официально про его вакцинацию вторым компонентом прививки не сообщалось.

Центр имени Гамалеи, разработчик вакцины, ответил на сообщение Фернандеса. В твите политику пожелали скорейшего выздоровления, отметив, что российский препарат даже в случае подтвержденного COVID-19 обеспечивает более легкое течение болезни.

В центре напомнили, что «Спутник V» эффективен против заболевания на 91,6 процента, а 100-процентная эффективность подтверждена только против тяжелых случаев.

Фернандес стал вторым главой государства, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался президент Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин сделал прививку 23 марта. В Кремле отказались делать вакцинацию публичной, фотографий процесса не представили. Какую именно вакцину использовал глава государства, также осталось секретом.