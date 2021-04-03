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Президент Аргентины напомнил о важности вакцинации в борьбе с COVID-19

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Фото: Дарья Станиславец / РИА Новости

Президент Аргентины Альберто Фернандес напомнил о важности вакцинации в борьбе с COVID-19. Об этом он заявил в субботу, 3 апреля, в интервью Infobae.

Он отметил, что российская вакцина «Спутник V», первой дозой которой аргентинский лидер привился еще в январе, подействовала. «Совершенно очевидно, что если бы я не был вакцинирован должным образом, мне бы пришлось нелегко», — сказал он.

Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо и что не замечает никаких симптомов инфекции. «Анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты», — пояснил он. Президент Аргентины также сказал, что его лечащий врач Фредерико Сааведра разрешил даже ездить на велосипеде в маске.

Ранее стало известно, что аргентинский лидер сдал положительный тест на антиген к коронавирусу. Позже решила провериться и первая леди Аргентины Фабиола Яньес. У нее тест не выявил наличие инфекции.

Альберто Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию 23 марта.

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