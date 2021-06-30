Гватемала попросила Россию вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»

Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги за дозы вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в указанные сроки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, правительство Гватемалы в апреле заплатило около 80 миллионов долларов за восемь миллионов доз вакцины. Однако до сих пор страна получила только 150 тысяч доз препарата.

Российский фонд прямых инвестиций ответил, что поставки ожидаются в ближайшее время. «Еще один самолет со "Спутником V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели»,— сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.

«Я провел встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий», — заявил глава МИД Гватемалы Педро Броло.

В апреле Гватемала закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам президента, страна оплатила 50 процентов стоимости покупки и ожидала поставку восьми миллионов доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство Гватемалы решило закупить 16 миллионов единиц двухкомпонентного препарата.