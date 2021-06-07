Россия
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды
Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку
Бизнесу предсказали новую глобальную угрозу
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Пользователям «ВКонтакте» сделали сюрприз
Федор Емельяненко высказался о завершении карьеры
Переписка пользователей популярного мессенджера оказалась под угрозой
Байден обсудит с Зеленским ситуацию на границе с Россией
Рэпер SODA LUV признался в съемке секса с девушками ради шантажа
Новости партнеров
Прослушать новость

Мурашко раскрыл стоимость одной дозы «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». С учетом доставки цена препарата составляет 900 рублей, сообщает РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы — в первую очередь, на вакцинацию граждан. Например, препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, стоит около 900 рублей с учетом доставки.

Министр подчеркнул, что для россиян вакцину приобретает государство. По словам Мурашко, всего для жителей страны закупили уже более 30 миллионов доз «Спутника V».

Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. «Спутник V», зарегистрированный Минздравом страны в августе 2020 года, стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Также в России представлены такие препараты, как «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая сообщалось о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19. Результаты научной работы показали, что препараты справляются с мутациями. В этой связи ученые не опасаются новых штаммов вируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко раскрыл процент заболевающих COVID-19 после вакцинации людей
Путин отметил отсутствие летальных исходов от российской вакцины против COVID-19
Определен срок начала вакцинации иностранцев в России от коронавируса
Путин назвал побочный эффект российской вакцины от коронавируса