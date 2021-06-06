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В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

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Фото: агентство «Москва»

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой» оценила эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса.

Специалист привела данные исследования ученых из британского агентства Public Health England (PHE), изучивших способность существующих вакцин противостоять измененным штаммам COVID-19. Результаты научной работы показали, что препараты справляются с мутациями. В этой связи ученые не опасаются новых штаммов вируса, однако Роспотребнадзор тщательно следит за появляющимися в России мутациями.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко раскрыл процент людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации. Он рассказал, что риск заболеть после прививки составляет менее одного процента. По его словам, сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.

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