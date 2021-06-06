Мурашко раскрыл процент заболевающих COVID-19 после вакцинации людей

Глава Минздрава России Михаил Мурашко раскрыл процент людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации. Он рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что риск заболеть после прививки составляет менее одного процента.

По его словам, сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.

«Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания небольшой существует. Мы видим сегодня всех, кто прошел вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией — это менее 0,8 процента. Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации», — пояснил министр.

Также Мурашко уточнил, что пациенты, у которых может развиться заболевание, чаще всего имеют какие-то «иммуносупрессивные заболевания, связанные с подавлением иммунитета или какой-то особенностью иммунной системы». Помимо этого, повышенный риск заболеть существует у пациентов с тяжелыми хроническими неинфекционными заболеваниями, заключил глава Минздрава.

Ранее Мурашко рассказал о производстве препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Как отметил Мурашко, производство препарата в России уже начато, и его необходимо увеличивать, но для этого обязательно потребуется плазма. «Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — поделился он.

3 июня Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса.