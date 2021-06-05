Мурашко рассказал о производстве препарата от COVID-19 на основе плазмы крови

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о производстве препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 в интервью РИА Новости.

Как отметил Мурашко, производство препарата в России уже начато, и его необходимо увеличивать, но для этого обязательно потребуется плазма. «Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — поделился он.

Министр уточнил, что лечение только каким-то одним препаратом не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает их комбинацию. На данный момент уже появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.

Первый в мире препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован Минздравом России 4 июня. Для создания разработки понадобилось 2,5 тонны биоматериала поправившихся жителей Москвы. В итоге получился специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения зараженных. Его разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.