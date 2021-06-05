Россия
 
Последние новости
Глава Минздрава заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России
США арестовали гражданку Латвии за киберпреступления в России
Российские ученые предупредили о деградации и вымирании человечества
Путин назвал примерный срок свободного выезда россиян за рубеж
Написанную Уинстоном Черчиллем сто лет назад картину выставили на аукцион
Москвичам пообещали летние дожди 
Подсчитано число посещающих магазины со своими пакетами россиян
Сторонника Трампа арестовали за испражнения на лужайку соседа-демократа
Моргенштерн проигнорировал Собчак и устроил скандал на вручении премии «Муз-ТВ»
Новости партнеров
Прослушать новость

Мурашко рассказал о производстве препарата от COVID-19 на основе плазмы крови

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о производстве препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 в интервью РИА Новости.

Как отметил Мурашко, производство препарата в России уже начато, и его необходимо увеличивать, но для этого обязательно потребуется плазма. «Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — поделился он.

Министр уточнил, что лечение только каким-то одним препаратом не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает их комбинацию. На данный момент уже появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.

Первый в мире препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован Минздравом России 4 июня. Для создания разработки понадобилось 2,5 тонны биоматериала поправившихся жителей Москвы. В итоге получился специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения зараженных. Его разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России зарегистрирован препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат
Определена доля московских врачей с антителами к коронавирусу