В России зарегистрирован препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Первый в мире препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован Минздравом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Препарат стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — уточнили в госкорпорации.

В компании уточнили, что для создания разработки понадобилось 2,5 тонны биоматериала поправившихся жителей Москвы. В итоге получился специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения зараженных. Его разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.

В ходе тестирования препарата были подтверждены его способность нейтрализовывать вирус, безопасность и отсутствие побочных эффектов. Введение «Ковид-глобулина» пациенту способствовало выздоровлению и помогало «научить» иммунную систему самостоятельно и быстрее создавать антитела.

Ранее американские исследователи провели клинические испытания иммуноглобулина Octagam и подтвердили его эффективность в терапии тяжелого течения COVID-19. Препарат значительно уменьшал тяжесть гипоксии, сокращал срок госпитализации и уменьшал риск перехода на ИВЛ.