В России предложили лечить тяжелые формы COVID-19 по-новому

Научный сотрудник отдела иммунологии МГУ имени Ломоносова Андрей Круглов предложил лечить тяжелые формы коронавируса по-новому. Об этом сообщает пресс-служба университета, передает РИА Новости в среду, 31 марта.

В МГУ рассказали, что ученый разработал метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и проследил, почему возникает тяжелое течение COVID-19. В результате выяснилось, что у тяжело переносящих вирус пациентов переключается антительный ответ и продуцируется неспецифичный к вирусу иммуноглобулин.

Эти выводы позволили ученому заключить, что тяжелое течение связано не с цитокиновым штормом, как многие полагают, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов. «Тем самым, наше исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19 посредством блокировки [гена] TGFb1», — сказал Круглов.

Ранее доктор медицинских наук Николай Дурманов назвал препарат, который способен справиться с коронавирусом. Он заявил, что, кроме вакцин, продолжается разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. В качестве примера препаратов прямого действия Дурманов привел лекарства против ВИЧ и гепатита C. На их разработку ушли годы, однако благодаря новым технологиям средство против COVID-19 могут создать значительно быстрее, полагает он.

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