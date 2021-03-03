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Врач назвал способный справиться с COVID-19 препарат

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Доктор медицинских наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik назвал препарат, который способен справиться с коронавирусом.

Он заявил, что кроме вакцин продолжается разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Протоколы лечения COVID-19 уже отработаны, врачи точно знают, на что надо обращать внимание и как лечить разные группы пациентов, пояснил врач.

«Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус», — подчеркнул специалист.

В качестве примера препаратов прямого действия Дурманов привел лекарства против ВИЧ и гепатита C. На разработку этих лекарств ушли годы, однако благодаря новым технологиям средство против COVID-19 могут создать значительно быстрее, полагает он.

Ранее ученые Колумбийского университета в США раскрыли, какие препараты могут спасти смерти из-за коронавируса. Они выяснили, что у заболевших COVID-19, принимавших статины для снижения уровня холестерина, риск смерти уменьшался примерно в два раза. Препараты также уменьшили содержание С-реактивного белка, который является маркером воспаления.

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