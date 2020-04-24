Определена доля московских врачей с антителами к коронавирусу

Определена доля московских врачей, у которых выработались антитела к новому коронавирусу. Об этом заявил научный руководитель Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Владимир Алешкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

Согласно первым данным, у каждого пятого доктора, работающего с COVID-положительными пациентами, выявлены антитела. Средний показатель составил 21 процент от всех участников анализа. Данные получены на основе недельного тестирования врачей с помощью системы «Вектор» на сыворотку крови.

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Алешкин пояснил, что сыворотка крови с высоким титром антител к коронавирусу позволит создать препарат иммуноглобулина, способный бороться с COVID-19. «Это важно, (...) мы не просто оцениваем наличие и отсутствие заболевания, мы можем в дальнейшем использовать для получения препаратов иммуноглобулина или плазмы», — заключил ученый.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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