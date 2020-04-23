Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России

В России завершилась сезонная эпидемия гриппа. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

По подсчетам врачей, с 13 по 19 апреля уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ составил 321 случай на 100 тысяч населения. Неделю назад этот показатель превышал 400 случаев.

Уточняется, что, несмотря на завершение эпидемии, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидемического порога.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам о сходствах и различиях между гриппом и коронавирусной инфекцией. Специалисты отметили, что оба респираторных заболевания имеют сходную картину, а главное различие между ними — скорость передачи. У гриппа более короткие средний инкубационный период и интервал между последовательными случаями заражения, а потому распространяться он может быстрее примерно в два раза. Также для гриппа характерна передача вируса до появления симптомов у заболевшего, в то время как для COVID-19 это не основная причина распространения.

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