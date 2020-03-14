Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

Роспотребнадзор рассказал россиянам о сходствах и различиях между гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19, пандемия которой зафиксирована в настоящее время в мире. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Федеральная служба отметила, что оба респираторных заболевания имеют сходную картину и могут развиваться как бессимптомно и легко, так и тяжело и приводить к смерти. Вызывающие их вирусы передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты — кожу и волосы, а также «зараженные» одежду и предметы. В этой связи профилактические меры в обоих случаях одинаковые: мытье рук и «соблюдение дыхательного этикета», к которому относят чихание в локоть.

В то же время главное различие между ними — скорость передачи. У гриппа более короткие средний инкубационный период и интервал между последовательными случаями заражения, а потому распространяться он может быстрее примерно в два раза. Также для гриппа характерна передача вируса до появления симптомов у заболевшего, в то время как для COVID-19 это не основная причина распространения.

Роспотребнадзор отдельно отмечает детей как важный фактор распространения гриппа в обществе. В случае с коронавирусной инфекцией все наоборот: частота случаев заболевания людей в возрасте 0-19 лет очень низкая. Доля тяжелых и критических случаев течения заболевания также отличается и выше у COVID-19: в сумме около 20 процентов. При этом сопутствующие заболевания у пожилых людей увеличивают риск тяжелого развития.

«Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Хотя для полного понимания истинных масштабов смертности потребуется некоторое время», — отметили в ведомстве. В настоящее время средний коэффициент смертности от коронавирусной инфекции составляет 3-4 процента, от сезонного гриппа — менее 0,1 процента.

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