Резко выросло число заразившихся коронавирусом в Испании и Бельгии

Число заболевших коронавирусной пневмонией COVID-19 в Испании резко выросло — на 37 процентов за сутки. Об этом пишет The Telegraph.

По последним данным, с середины дня 13 марта было выявлено 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных теперь составляет 5753 человека. Примерно половина из них — 2,9 тысячи — приходится на столицу страны Мадрид. На фоне эпидемии власти отменяют массовые мероприятия, свои границы закрыло испанское автономное сообщество Каталония.

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В Бельгии же число заболевших за сутки увеличилось на 20 процентов, пишет The Brussels Times. Издание отмечает, что за 13 марта — последний день перед введением комплекса ограничительных мер для борьбы с коронавирусом — в стране заболели 133 человека. Таким образом общее число заразившихся SARS-CoV-2 в Бельгии выросло до 689 человек.

Большая часть инфицированных в настоящий момент приходится на регион Фландрия. Всего в стране скончались четыре человека, все они пожилые.

Для борьбы с распространением коронавируса в Бельгии прекращаются уроки в школах, закрываются кафе и рестораны, открыты остаются только аптеки и продуктовые магазины.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 147 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, почти 81 тысяча из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали свыше 5,5 тысячи человек, больше 71,7 тысячи — излечились.

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