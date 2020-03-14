Штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу из-за коронавируса

Сотрудники штаб-квартиры ООН перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение появилось на сайте международной организации.

В публикации говорится, что после консультации с руководством генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение, что все сотрудники будут работать из дома. Новые меры будут действовать с 16 марта по 12 апреля. Уточняется, что при необходимости подобный режим работы будет продлен.

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«Крайне важно, чтобы мы сократили социальный контакт до минимума и следовали четким инструкциям Всемирной организации здравоохранения, чтобы минимизировать риски передачи инфекции», — отмечается в сообщении.

13 марта сообщалось, что сотрудница постоянного представительства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом. Это первый зафиксированный случай обнаружения заболевания в штаб-квартире ООН.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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