59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за коронавируса

Басист группы Duran Duran, 59-летний музыкант Джон Тейлор признался, что три недели назад у него диагностировали коронавирус. Артист поделился подробностями о своей болезни в Instagram коллектива в понедельник, 6 апреля.
Описывая симптомы заражения, Тейлор рассказал, что пережил неделю «чудовищного гриппа», после чего его состояние улучшилось. «Возможно, я особенно крепкий 59-летка — предпочитаю думать именно так — или же мне посчастливилось пережить только легкую форму COVID-19», — написал он.
Музыкант подчеркнул, что не возражал против нахождения на карантине из-за своего состояния. «Я хочу, чтобы вы знали, что это не всегда смертный приговор, мы можем победить, мы победим эту болезнь», — добавил Тейлор.
4 апреля стало известно, что американская певица Pink заразилась коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения