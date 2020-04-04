Американская певица Pink заразилась коронавирусом и описала свое лечение. Она рассказала о заражении SARS-CoV-2 в Twitter.
Она и ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали симптомы COVID-19 две недели назад. Лечащий врач певицы провел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. После этого вся семья Pink провела на карантине 14 дней и следовала указаниям доктора.
В настоящее время певица полностью вылечилась от инфекции. «Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — поделилась она.
Pink выделила по 500 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с коронавирусом. Так она хочет поддержать медработников, которые «каждый день сражаются на передовой».
По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения