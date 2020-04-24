Бывших медиков призвали вернуться в профессию на время эпидемии в России

Сотрудники военкоматов во Владимирской области обзванивают выпускников медвузов и бывших медработников, призывая их вернуться в профессию и помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом «Росбалту» сообщил оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Собеседник издания уточнил, что речь идет не о принудительной мобилизации. «Видимо, у военкоматов есть соответствующая база данных, и им предложили провести такую агитационную работу», — сказал Коновал. Он не уточнил, откликнулся ли кто-нибудь на предложение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке медицинских кадров в условиях эпидемии и распорядился направить на практику студентов-медиков 4-5-х курсов. В Подмосковье для решения проблемы дефицита врачей обратились к Минобороны.

К 24 апреля в России выявлено более 68 тысяч случаев заражения новым вирусом, большинство инфицированных находятся в Московском регионе.

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