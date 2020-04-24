Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Подмосковья попросили выделить им военные медицинские бригады, в том числе реанимационные, для помощи в лечении зараженных коронавирусом. Соответствующее решение принято, добавил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что военные должны поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации.

Ранее 24 апреля Шойгу и Воробьев дали старт работе инфекционного военного медицинского центра в Одинцово. Комплекс, рассчитанный на 100 коек, будет использоваться для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Минобороны поручено построить на территории страны 16 таких объектов.

Московская область является вторым регионом России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом: за весь срок эпидемии зарегистрировано почти 7,9 тысячи случаев, 235 пациентов выздоровели, 66 скончались.

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