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Россия выкупила неиспользованные дозы «Спутника V» у Словакии

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Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила представитель Минздрава Зузана Элиашова, передает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V"», — заявила Элиашова в эфире местного телевидения. Она уточнила, что Россия заплатит за препарат ту же цену, по которой продавала его Словакии — 9,95 доллара за одну дозу.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил об отказе республики закупать новые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после получения 1 марта первой партии препарата. По его словам, жители страны в целом теряют интерес к вакцинации, независимо от предлагаемых препаратов.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая, вакцинация в стране началась 7 июня.

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