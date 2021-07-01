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В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

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Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об обязательной вакцинации части граждан и запрете на посещение ими рабочих мест в случае отказа. Об этом сообщает портал Tengrinews.

По новым правилам, обязательной иммунизации подлежат сотрудники магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, музеев, театров, гостиниц, систем телекоммуникаций, транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Невакцинированным жителям разрешат уйти на удаленную работу, а для желающих работать в офисе введут обязательное ПЦР-тестирование.

Отмечается, что жители страны из указанных категорий будут обязаны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля, вторым — до 15 августа. Исключению из этого списка подлежат люди с наличием медицинских противопоказаний и переболевшие COVID-19 в течение трех последних месяцев.

Сейчас в Казахстане доступны четыре вакцины от коронавируса. Помимо отечественной QazVac в стране можно привиться российским препаратом «Спутник V», арабо-китайским Hayat-Vax и китайским препаратом от Sinovac Biotech. Регистрацию также получила американская вакцина Pfizer, но об ее закупках пока не сообщалось.

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. По последним данным, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 483 тысяч случаев COVID-19, жертвами инфекции стали почти три с половиной тысячи человек.

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