В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Казахстана в ближайшие дни объявят о введении обязательной вакцинации от коронавируса граждан, работающих в коллективах свыше 20 человек. Об этом пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главу государственного комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетову.

По ее словам, новые требования вступят в силу после публикации соответствующего постановления главного санитарного врача республики. Они будут распространяться на всех граждан, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке. «На них будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации или о проведении ПЦР-теста каждые семь дней», — сказала Есмагамбетова.

Сейчас в Казахстане доступны четыре вакцины. Помимо отечественной QazVac в стране можно привиться российским препаратом «Спутник V», арабо-китайским Hayat-Vax и китайским препаратом от Sinovac Biotech. Регистрацию также получила американская вакцина Pfizer.

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. По последним данным, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 468 тысяч случаев COVID-19, жертвами инфекции стали почти три с половиной тысячи человек.