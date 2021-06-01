Казахстан получил первую партию китайской вакцины от COVID-19

Первая партия китайской вакцины против COVID-19 от компании Sinovac Biotech прибыла спецбортом в Казахстан утром 1 июня. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Объем первой поставки составил 500 тысяч доз, препарат доставят в больницы республики в течение суток. Он будет применяться для вакцинации граждан старше 18 лет. Для его хранения потребуется обеспечить температуру от двух до восьми градусов по Цельсию.

Отмечается, что китайская вакцина стала уже четвертой по счету, доступной для вакцинации в Казахстане. Помимо отечественной QazVac, в стране можно привиться российским препаратом «Спутник V» и арабо-китайским Hayat-Vax. Регистрацию также получила американская вакцина Pfizer, однако ее поставки в республику пока не начались.

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. По последним данным, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 440 тысяч случаев COVID-19, жертвами инфекции стали почти три с половиной тысячи человек.