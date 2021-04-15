В Казахстане назвали число привившихся вакциной «Спутник V»

Министерство здравоохранения Казахстана назвало общее число граждан, привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

По данным ведомства, с начала кампании по иммунизации препарат получили более полумиллиона человек, наибольшее количество из них проживают в столице республики Нур-Султане. «505 451 человек провакцинировано в Казахстане на 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении. При этом оба компонента вакцины получили только 107 тысяч жителей. Как отметили в министерстве, власти страны планируют привить препаратом к сентябрю до 10 миллионов жителей, к концу мая — 4,4 миллиона.

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. Помимо «Спутника V», республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.

Ранее стало известно, что «Спутником V» вакцинировался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Алия, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, привилась от коронавируса китайской вакциной от компании Sinovac Biotech.