Раскрыты мощности производства вакцины «Спутник V» в Казахстане

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) раскрыл данные о мощностях производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Казахстана. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале предприятия.

Утверждается, что за первые две недели апреля в республике было выпущено 600 тысяч доз препарата, до конца апреля фармацевты намерены произвести еще 900 тысяч доз. «В целом, со дня получения регистрации на вакцины «Спутник V» на территории Республики Казахстан, КФК произведено и поставлено 958 тысяч доз вакцины собственного производства», — говорится в сообщении.

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. Помимо «Спутника V», республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.

Ранее стало известно, что «Спутником V» вакцинировался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия привилась от коронавируса китайской вакциной от компании Sinovac Biotech.