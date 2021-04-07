Глава МИД Казахстана захотел привиться вакциной «Спутник V»

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди захотел в ближайшие дни привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

По его словам, глава министерства решил сделать себе прививку из-за достаточного количества препарата в стране и «потому что президент [Касым-Жомарт Токаев] призвал при первой же возможности вакцинироваться».

Токаев привился российской вакциной от коронавируса 6 апреля. Президент сообщил, что медики не зафиксировали у него побочных эффектов от препарата и призвал всех граждан последовать своему примеру, так как это «единственный способ уберечь себя и ваших близких».

Кампания по иммунизации граждан от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. Власти планируют до конца года обеспечить двумя дозами препарата до шести миллионов человек. Помимо «Спутника V», республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.

Ранее стало известно, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия привилась от коронавируса китайской вакциной от компании Sinovac Biotech. У нее не было зафиксировано побочных эффектов.