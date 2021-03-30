Дочь Назарбаева привилась китайской вакциной

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия привилась от коронавируса китайским препаратом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Много разных мнений о вакцинации, и каждый в праве сам принимать решение о ней. Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально», — написала Назарбаева и добавила, что «главный залог здоровья — это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил российского коллегу Владимира Путина о дополнительных дозах вакцины «Спутник V». В апреле в республике планируют запустить вакцинацию собственным препаратом QazCovid-in.