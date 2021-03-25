Стала известна точная причина смерти внука Назарбаева

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в августе 2020 года в Лондоне по естественным причинам из-за наркозависимости. Точную причину смерти назвала коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, передает РИА Новости со ссылкой на представителей семьи Назарбаевых в Великобритании.

«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», — сказали собеседники агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет боролся с наркотической зависимостью, не являются подозрительными.

В январе 2021-го Нурсултан Назарбаев, комментируя смерть внука, рассказал, что его лечили в Москве и Лондоне. «Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться», — поделился политик.

О смерти внука первого президента Казахстана стало известно 16 августа прошлого года. Айсултан был сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева, и ныне покойного Рахата Алиева.