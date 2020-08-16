Умер внук Назарбаева

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался в Лондоне. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, мужчине было всего 30 лет. В настоящее время устанавливаются причины его смерти. При этом ряд изданий отмечает, что Айсултан Назарбаев мог скончаться в результате остановки сердца.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Айсултан Назарбаев был сыном старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева. В июле 2019 года сообщалось, что Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.