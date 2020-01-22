Внук Назарбаева заявил о попытках его убить

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который пытался покончить с собой и получил год условного срока за нападение на полицейского в Великобритании, заявил, что его хотят убить. В среду, 22 января, на его Facebook-странице появились странные посты.

Назарбаев-младший заявил, что находится в английской больнице, был в тюрьме и имел проблемы с родственниками. «Я думаю, мой дед сможет вам все рассказать!» — написал он.

«В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом», — заявил Айсултан.

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Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву и извиниться за то, что она «боялась вмешиваться» в ситуацию. «Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын», — добавил Айсултан. Он также призвал всех задуматься, «хотим ли мы на сегодняшний день жить в настолько далекой от Бога стране».

В июле 2019 года Айсултан Назарбаев в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

Его отец Рахат Алиев до 2008 года был женат на дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров «Нурбанка». В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы. Казахстан дважды посылал в Австрию запрос на его экстрадицию, но получал отказ.

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