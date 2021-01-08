Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука Айсултана Назарбаева в документальном фильме «Штрихи к портрету. Личное» телеканала «Хабар».

«К сожалению, в этом году мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушел», — рассказал Назарбаев. По его словам, внука лечили в Москве и Лондоне. «Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться», — поделился он.

Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе 2020 года. Ему было 29 лет. Айсултан был сыном старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева.

В июле 2019 года сообщалось, что Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. Внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.